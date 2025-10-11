Никола Йокич о фаворитах сезона: «Мы будем тихим рыцарем. Тихой лошадкой. Темной лошадкой»
Суперзвезда «Денвера» оценил ожидания от команды.
«Мы никогда не были фаворитами на чемпионский титул, даже в год, когда выиграли его. Надеюсь, мы будем тихими... как это говорится?... тихим рыцарем. Тихой лошадкой. Темной лошадкой», – нашелся Йокич.
В недавнем опросе генменеджеров НБА «Оклахома» стала подавляющим фаворитом сезона (80%), за ней следуют «Денвер» и «Кливленд» (по 7%).
Опубликовал: Сергей Белозерцев
