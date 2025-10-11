Никола Йокич о фаворитах сезона: «Мы будем тихим рыцарем. Тихой лошадкой. Темной лошадкой»

Суперзвезда «Денвера» оценил ожидания от команды.

«Мы никогда не были фаворитами на чемпионский титул, даже в год, когда выиграли его. Надеюсь, мы будем тихими... как это говорится?... тихим рыцарем. Тихой лошадкой. Темной лошадкой», – нашелся Йокич .

В недавнем опросе генменеджеров НБА «Оклахома» стала подавляющим фаворитом сезона (80%), за ней следуют «Денвер » и «Кливленд » (по 7%).