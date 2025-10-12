  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Джей Джей Редик о прогрессе «Лейкерс» по сравнению с прошлым сезоном: «Рутинные взаимодействия»
0

Джей Джей Редик о прогрессе «Лейкерс» по сравнению с прошлым сезоном: «Рутинные взаимодействия»

Джей Джей Редик рассказал, где «Лейкерс» прибавили по сравнению с прошлым годом.

«Сегодня я внимательно наблюдал за рутинными, незаметными взаимодействиями. И для меня это отличительный признак лучших команд, лучших организаций в любой области – рутинные взаимодействия очень важны. А сколько таких рутинных взаимодействий может быть за игру? Надо стремиться к тому, чтобы счет шел на тысячи: хороший заслон, хорошая работа, хороший пас, в следующий раз мяч тебя найдет...

И я начинаю видеть это у наших ребят. В прошлом сезоне у нас с этим не очень получалось. Это часть нашей победной коммуникации. И вся эта история происходит в режиме реального времени, так что мы очень довольны достигнутым прогрессом. Еще многое предстоит сделать, но это происходит», – считает главный тренер «озерников».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Fadeaway World
logoНБА
logoДжей Джей Редик
logoЛейкерс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Пропуск Лукой Дончичем предсезонных матчей «Лейкерс» связан исключительно с Евробаскетом, словенец примет участие в 2 из оставшихся 4 игр
вчера, 20:59
«Впечатляюще». Маркус Смарт постепенно входит в тренировочный процесс «Лейкерс»
8 октября, 11:59
Джей Джей Редик старается быть терпимее к игрокам: «Не все устроены, как Кобе. Нужно проявлять эмпатию»
7 октября, 06:44
Джей Джей Редик похвалил Бронни Джеймса: «Совершенно другой игрок по сравнению с тем, каким был год назад»
85 октября, 04:44
Главные новости
Джозеф Цай о стратегии «Нетс» на сезон: «У нас есть свой пик 2026 года, хотим, чтобы он был хорошим. Догадайтесь, какая у нас будет стратегия»
14 минут назад
Лука Дончич о травме Джеймса: «Очень ждем его, но пока что выйдет и сыграет кто-то другой. Верим в каждого в команде»
29 минут назад
Джонни Ферфи воткнул сверху через Малефая Леонса
43 минуты назадВидео
«Чувак, у тебя зависимость, расслабься!» Болельщик просил Паоло Банкеро набрать еще 2 очка, чтобы сыграла его ставка
58 минут назад
Аллен Айверсон о распределении нагрузки: «Как можно отдыхать во время матча? Лучше уж тогда во время тренировки»
2сегодня, 04:59
Купер Флэгг разобрался с Ламело Боллом один в один; забил сверху с передачи Д’Анджело Расселла через половину площадки
сегодня, 04:38Видео
Дэйв Макменамин: «Леброн будет внимательно следить за «Лейкерс», пока травмирован. Если что-то пойдет не так, он может задуматься об уходе»
1сегодня, 04:32
Стэн Ван Ганди: «Оклахома» – явный фаворит. Они могут проиграть только без ШГА, все остальные заменяемы»
сегодня, 04:15
НБА. Предсезонные матчи. 20+11 Бриджеса помогли «Шарлотт» обыграть «Даллас», «Индиана» разобралась с «Оклахомой»
сегодня, 04:13
Пропуск Лукой Дончичем предсезонных матчей «Лейкерс» связан исключительно с Евробаскетом, словенец примет участие в 2 из оставшихся 4 игр
вчера, 20:59
Ко всем новостям
Последние новости
Джеймс Харден занял позицию лидера «Клипперс», став главным «голосом» команды
19 минут назад
Энтони о Уэстбруке и «Оклахоме»: «Расс не может пройти путь от величайшего игрока в истории клуба до игрока, который, возможно, будет выходить на паркет, а возможно – нет»
38 минут назад
ACB. «Уникаха» победила «Гран-Канарию», «Андорра» крупно проиграла «Тенерифе» и другие результаты
2вчера, 21:07
Адриатическая лига. «Партизан» сыграет со «Сплитом», «Будучность» встретится с «Цедевитой-Олимпией» и другие матчи
вчера, 17:45Live
Чемпионат Италии. «Милан» разгромил «Варезе», «Брешия» обыграла «Тренто» и другие результаты
вчера, 20:53
Чемпионат Франции. «Виллербан» разгромил «Ле-Ман», «Шоле» не справился с «Дижоном» и другие результаты
вчера, 20:50
Чемпионат Греции. ПАОК обыграл «Ираклис», «Марусси» уступил «Промитеасу»
вчера, 19:50
Игорь Знаменский: «Вембаньяма обязательно побьет все свои личные рекорды. Будут трипл-даблы с блок-шотами, трипл-даблы с передачами, 30 подборов и 60 набранных очков и что-то подобное»
7вчера, 19:50
Чемпионат Турции. «Тофаш» обыграл «Тюрк Телеком», «Мерсин» сыграет с «Бахчеширом» и другие матчи
вчера, 14:52Live
Ростислав Вергун: «Важно видеть, что ребята продолжают верить в себя и способны возвращаться после неудач»
2вчера, 17:15