Леброн Джеймс продолжит набирать минимум по 10 очков в каждом матче регулярки НБА, уверены букмекеры
Букмекеры принимают специальные ставки на Леброна Джеймса.
С 2007-го Джеймс набирает минимум 10 очков в каждом сыгранном матче регулярки. Серия длится рекордные 1292 игры.
Букмекеры дают коэффициент 1.51 на то, что форвард «Лейкерс» продолжит набирать 10+ очков в каждом матче регулярки НБА в сезоне-2025/26. Обратная ставка сыграет за 2.52.
