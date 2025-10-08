«Дубай» и «Црвена Звезда» интересуются финским форвардом Оливье Нкамуа

Оливье Нкамуа вызывает интерес в Евролиге.

25-летний финский форвард отлично показал себя на Евробаскете-2025, набирая 10,8 очка, 5,3 подбора и 2,9 передачи в среднем при 36,1% реализации трехочковых.

В данный момент баскетболист выступает за «Варезе » в чемпионате Италии. В дебютном матче турнира на его счету 28 очков и 5 подборов при 4 точных из 8 попыток из-за дуги.

Форвардом интересуются «Дубай » и «Црвена Звезда ». «Варезе» не намерен расставаться с баскетболистом и пока отвергает предложения выкупа.