«Дубай» и «Црвена Звезда» интересуются финским форвардом Оливье Нкамуа
Оливье Нкамуа вызывает интерес в Евролиге.
25-летний финский форвард отлично показал себя на Евробаскете-2025, набирая 10,8 очка, 5,3 подбора и 2,9 передачи в среднем при 36,1% реализации трехочковых.
В данный момент баскетболист выступает за «Варезе» в чемпионате Италии. В дебютном матче турнира на его счету 28 очков и 5 подборов при 4 точных из 8 попыток из-за дуги.
Форвардом интересуются «Дубай» и «Црвена Звезда». «Варезе» не намерен расставаться с баскетболистом и пока отвергает предложения выкупа.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Sportando
