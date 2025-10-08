Томас Эртель подал в суд на «Барселону» и требует 1,6 миллиона евро за срыв перехода в команду перед самым подписанием контракта

Томас Эртель будет судиться с «Барселоной».

В январе француз обговорил возвращение в свой бывший клуб и прилетел в Барселону с семьей. Эртель утверждает, что достигнутое устное соглашение заставило его отказаться от привлекательного оффера «Виллербана ».

После прибытия баскетболиста в Испанию подписание было заблокировано лично президентом Жоаном Лапортой.

Ситуация заставила Эртеля задуматься о завершении карьеры и в итоге привела в «Баскет Корунью», где он получил травму колена. Летом разыгрывающий все же присоединился к «Виллербану».

Французский баскетболист хочет получить от «Барселоны» 1,6 миллиона евро.

Клуб настаивает на отсутствии каких-либо письменных договоренностей и намерен решать проблему в суде.