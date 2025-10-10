«Я буквально не слышал своего товарища по команде рядом со мной». Лука Дончич назвал болельщиков «Панатинаикоса» самыми жесткими

Суперзвезда «Лейкерс» оценил европейских фанатов.

«Я бы сказал, что в Европе ты не слышишь, что говорят люди, потому что там очень шумно. Особенно в Сербии, Греции, Турции. Я думаю, что в этих трех странах лучшая атмосфера.

Лучшие болельщики, то есть самые жесткие, были в плей-офф против «Панатинаикоса ». Я буквально не слышал своего партнера по команде рядом со мной, это было безумие. И мы начали проигрывать 20:0», – вспомнил Дончич , описывая свое выступление за «Реал » в начале карьеры.