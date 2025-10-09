«Црвена Звезда» официально сообщила о расставании с Яннисом Сферопулосом
Яннис Сферопулос завершил сотрудничество с «Црвеной Звездой».
58-летний греческий специалист начал работу с клубом в октябре 2023 года. На его счету 90 побед при 55 поражениях в матчах на всех уровнях.
«Црвена Звезда» под его руководством выиграла Адриатическую лигу (2024) и чемпионат Сербии (2024) и дважды взяла сербский кубок (2024, 2025).
Сферопулос был уволен после 3 поражений подряд на старте сезона и уже не поехал с командой на выездной матч с «Фенербахче».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт «Црвены Звезды»
