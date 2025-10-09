Томислав Томович возглавит «Црвену Звезду» в матче с «Фенербахче»
«Црвена Звезда» определилась с тренером на матч с «Фенербахче».
Белградский клуб расстался с Яннисом Сферопулосом, который руководил командой с 2023-го года. Тем временем команда готовится к матчу Евролиги против «Фенербахче» в Стамбуле.
Ожидается, что в ближайшее время команду возглавит Саша Обрадович, однако официального подтверждения этому пока нет.
В предстоящем матче командой будет руководить Томислав Томович – один из главных ассистентов и ключевой член тренерского штаба Сферопулоса. После внутренних обсуждений руководство клуба решило доверить ему управление командой в этой встрече.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Basketball Sphere
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости