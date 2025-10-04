«Твоя дочь орала на меня громче». Бабушка Остина Ривза хотела отругать Джей Джей Редика

Остин Ривз рассказал забавную историю.

Бабушке защитника «Лейкерс » не понравилось поведение главного тренера Джей Джей Редика в адрес ее внука.

«Она была так зла на него. «Пусть только попробует еще раз закричать на тебя!»

Я сказал ей: «Бабушка, все в порядке, твоя дочь орала на меня куда громче», – посмеялся Ривз .