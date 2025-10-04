1

«Твоя дочь орала на меня громче». Бабушка Остина Ривза хотела отругать Джей Джей Редика

Остин Ривз рассказал забавную историю.

Бабушке защитника «Лейкерс» не понравилось поведение главного тренера Джей Джей Редика в адрес ее внука.

«Она была так зла на него. «Пусть только попробует еще раз закричать на тебя!»

Я сказал ей: «Бабушка, все в порядке, твоя дочь орала на меня куда громче», – посмеялся Ривз.

Кто лучший американский игрок в НБА?2609 голосов
КарриСтефен Карри
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ЛенардКавай Ленард
ДэвисЭнтони Дэвис
ДжеймсЛеброн Джеймс
КаннингемКейд Каннингем
ДюрэнтКевин Дюрэнт
ЯнгТрэй Янг
УильямсДжейлен Уильямс
МитчеллДонован Митчелл
МоблиЭван Мобли
Кто-то другойДжейлен Браун
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Fullcourtpass
logoДжей Джей Редик
logoОстин Ривз
logoНБА
logoЛейкерс
