«Твоя дочь орала на меня громче». Бабушка Остина Ривза хотела отругать Джей Джей Редика
Остин Ривз рассказал забавную историю.
Бабушке защитника «Лейкерс» не понравилось поведение главного тренера Джей Джей Редика в адрес ее внука.
«Она была так зла на него. «Пусть только попробует еще раз закричать на тебя!»
Я сказал ей: «Бабушка, все в порядке, твоя дочь орала на меня куда громче», – посмеялся Ривз.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Fullcourtpass
