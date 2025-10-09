Генеральные менеджеры НБА считают Йокича главным претендентом на MVP, а «Оклахому» фаворитом в борьбе за чемпионство

Стали известны результаты ежегодного опроса генеральных менеджеров НБА.

Функционеры выбрали фаворитов сезона и назвали игроков, которые, по их мнению, поборются за звание MVP.

Какая команда выиграет финал НБА 2026 года?

1. «Оклахома» – 80%

2. «Кливленд», «Денвер» – 7%

Также получили голоса: «Хьюстон», «Нью-Йорк»

В прошлом году: «Бостон» – 83%

Кто получит награду MVP сезона-2025/26?

1. Никола Йокич , «Денвер » – 67%

2. Лука Дончич , «Лейкерс» – 10%

3. Шэй Гилджес-Александер, «Оклахома» – 8%

4. Виктор Вембаньяма , «Сан-Антонио» – 7%

Также получили голоса: Яннис Адетокумбо «Милуоки», Энтони Эдвардс «Миннесота», Донован Митчелл «Кливленд».

В прошлом году: Шэй Гилджес-Александер – 40%