Генеральные менеджеры НБА считают Йокича главным претендентом на MVP, а «Оклахому» фаворитом в борьбе за чемпионство
Стали известны результаты ежегодного опроса генеральных менеджеров НБА.
Функционеры выбрали фаворитов сезона и назвали игроков, которые, по их мнению, поборются за звание MVP.
Какая команда выиграет финал НБА 2026 года?
1. «Оклахома» – 80%
2. «Кливленд», «Денвер» – 7%
Также получили голоса: «Хьюстон», «Нью-Йорк»
В прошлом году: «Бостон» – 83%
Кто получит награду MVP сезона-2025/26?
1. Никола Йокич, «Денвер» – 67%
2. Лука Дончич, «Лейкерс» – 10%
3. Шэй Гилджес-Александер, «Оклахома» – 8%
4. Виктор Вембаньяма, «Сан-Антонио» – 7%
Также получили голоса: Яннис Адетокумбо «Милуоки», Энтони Эдвардс «Миннесота», Донован Митчелл «Кливленд».
В прошлом году: Шэй Гилджес-Александер – 40%
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: официальный сайт НБА
