1

Эйжа Уилсон первой в истории женской НБА стала MVP, DPOY и MVP финала в одном сезоне

Центровая «Лас-Вегаса» завоевала все главные индивидуальные награды за один год.

В финальной серии против «Финикса» Уилсон набирала в среднем 28,5 очка, 11,8 подбора и 2 блок-шота и во второй раз за карьеру получила награду «Самому ценному игроку» финальной серии.

Ранее 29-летняя баскетболистка стала четырехкратной обладательницей награды MVP «регулярки», а также трехкратной «Лучшей защищающейся», разделив звание с Аланной Смит из «Миннесоты». Таким образом, Уилсон стала первой баскетболисткой в истории лиги, кому удалось получить все три награды в одном сезоне.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети женской НБА
