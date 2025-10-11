  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «Спасибо, что верил в меня». Эйжа Уилсон расплакалась на плече у Бэма Адебайо после победы в финале
Видео
2

«Спасибо, что верил в меня». Эйжа Уилсон расплакалась на плече у Бэма Адебайо после победы в финале

Адебайо разделил трогательный момент с Уилсон.

Эйжа Уилсон привела «Лас-Вегас» к титулу чемпионов женской НБА, став MVP финальной серии.

После окончания четвертой игры серии против «Финикса», в которой центровая набрала 31 очко, поздравить Уилсон с успехом вышли ее родители и центровой «Майами» Бэм Адебайо.

«Спасибо, что верил в меня», – сказала баскетболистка, обнимая своего бойфренда.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница ESPN в соцсети X
logoженская НБА
logoБаскетбол - видео
logoНБА
logoБэм Адебайо
Лас-Вегас жен
logoМайами
logoЭйжа Уилсон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Патрик Беверли: «Лас-Вегас» мог бы победить команду НБА»
3сегодня, 06:23
Эйжа Уилсон первой в истории женской НБА стала MVP, DPOY и MVP финала в одном сезоне
3сегодня, 04:57
«Лас-Вегас» закрыл финальную серию с «Финиксом» всухую (4-0) благодаря 31 очку Эйжи Уилсон в 4-м матче
1сегодня, 04:38Видео
Главные новости
Единая лига ВТБ. УНИКС примет «Уралмаш», «Бетсити Парма» сыграет с «Самарой»
16 минут назад
Ян Ханьсэнь отметился 16 очками за 17 минут в игре с «Сакраменто»
126 минут назадВидео
Патрик Беверли: «Лас-Вегас» мог бы победить команду НБА»
3сегодня, 06:23
Виктор Вембаньяма набрал 22 очка за 16 минут в матче против «Юты»
2сегодня, 06:10Видео
Джимми Батлер и Стефен Карри подговорили юного фаната снять майку и бросить ее в Бадди Хилда
4сегодня, 05:54Видео
Джонатан Мобо принес «Торонто» победу в близкой концовке матча с «Бостоном», «Рэпторс» отыгрались с «-27»
1сегодня, 05:36Видео
НБА. Предсезонные матчи. «Сан-Антонио» справился с «Ютой» в овертайме, «Портленд» победил «Сакраменто» благодаря штрафным Лава за 0,6 секунды до конца и другие результаты
28сегодня, 05:05
Эйжа Уилсон первой в истории женской НБА стала MVP, DPOY и MVP финала в одном сезоне
3сегодня, 04:57
«Лас-Вегас» закрыл финальную серию с «Финиксом» всухую (4-0) благодаря 31 очку Эйжи Уилсон в 4-м матче
1сегодня, 04:38Видео
Женская НБА. Финал. 31 очко Уилсон помогло «Лас-Вегасу» обыграть «Финикс» (4-0) и стать чемпионом в третий раз за четыре сезона
4сегодня, 04:12
Ко всем новостям
Последние новости
ACB. «Уникаха» встретится с «Гран-Канарией», «Андорра» примет «Тенерифе» и другие матчи
5 минут назад
Билл Расселл и Эйжа Уилсон – единственные игроки в истории НБА и женской НБА, завоевавшие три титула чемпиона и три MVP за четыре сезона
148 минут назад
Чемпионат Франции. «Лимож» встретится с «Нантером»
вчера, 12:32
Скотти Уилбекин вошел в заявку «Фенербахче» на матч с «Црвеной Звездой»
вчера, 19:59
Чемпионат Турции. «Бешикташ» разгромил «Бююкчекмедже»
вчера, 18:23
Гарретт Невельс не сыграет в матче с УНИКСом
вчера, 18:20
Егор Дёмин пообщался с Сергеем Кущенко в Макао
1вчера, 16:45Фото
«Иди туда, где ты нужен». Филип Петрушев рассказал о переходе в «Дубай»
вчера, 16:17
Кеннет Фарид продолжит карьеру на Тайване
2вчера, 14:15
Джо Инглс пропустит минимум неделю из-за травмы паха
вчера, 13:00