«Спасибо, что верил в меня». Эйжа Уилсон расплакалась на плече у Бэма Адебайо после победы в финале
Адебайо разделил трогательный момент с Уилсон.
Эйжа Уилсон привела «Лас-Вегас» к титулу чемпионов женской НБА, став MVP финальной серии.
После окончания четвертой игры серии против «Финикса», в которой центровая набрала 31 очко, поздравить Уилсон с успехом вышли ее родители и центровой «Майами» Бэм Адебайо.
«Спасибо, что верил в меня», – сказала баскетболистка, обнимая своего бойфренда.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница ESPN в соцсети X
