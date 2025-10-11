«Спасибо, что верил в меня». Эйжа Уилсон расплакалась на плече у Бэма Адебайо после победы в финале

Адебайо разделил трогательный момент с Уилсон.

Эйжа Уилсон привела «Лас-Вегас » к титулу чемпионов женской НБА , став MVP финальной серии.

После окончания четвертой игры серии против «Финикса», в которой центровая набрала 31 очко, поздравить Уилсон с успехом вышли ее родители и центровой «Майами » Бэм Адебайо .

«Спасибо, что верил в меня», – сказала баскетболистка, обнимая своего бойфренда.