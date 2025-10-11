  • Спортс
  • «Лас-Вегас» закрыл финальную серию с «Финиксом» всухую (4-0) благодаря 31 очку Эйжи Уилсон в 4-м матче
«Лас-Вегас» закрыл финальную серию с «Финиксом» всухую (4-0) благодаря 31 очку Эйжи Уилсон в 4-м матче

«Эйсес» победили в 4-й игре – 97:86.

По ходу матча «Лас-Вегас» ни разу не уступал в счете, создав преимущество 30:21 к концу первой четверти при 55% реализации бросков. К перерыву он вел в счете на 16 очков, а перед заключительной четвертью – на 15.

«Меркури» сделали рывок в четвертой четверти и сократили отставание до 6 очков. Но «Эйсес» удержали победу и отпраздновали свой третий титул на выезде, после побед в 2022 году в Коннектикуте и в 2023 году в Нью-Йорке.

Суперзвезда «Эйсес» и MVP лиги центровая Эйжа Уилсон набрала 31 очко (7 из 21 с игры, 17 из 19 штрафных), 9 подборов, 4 передачи и 3 блок-шота и была признана MVP финальной серии.

Защитница Джеки Янг добавила 18 очков, 7 подборов и 8 передач.

Со стороны «Финикса» самой результативной стала защитница Кали Коппер (30 очков), а форвард Алисса Томас отметилась трипл-даблом – 17 очков, 12 подборов и 10 передач.

«Лас-Вегас» оформил третье чемпионство за последние четыре сезона (2022, 2023, 2025).

Опубликовал: Сергей Белозерцев
