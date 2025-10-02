Эл Хорфорд: «Было тяжело уйти из «Бостона», но если и есть достойная альтернатива, то это она»
Эл Хорфорд прокомментировал переход в «Уорриорз».
39-летний центровой присоединился к «Голден Стэйт».
«Отличная возможность соревноваться и побеждать на высоком уровне. С клубом неразрывно связаны имена Стефа Карри, Дрэймонда Грина и Стива Керра, но я видел и Джимми Батлера, что ему удалось во второй половине чемпионата и как они теперь играют.
Было тяжело уйти из «Бостона», но если и есть достойная альтернатива, то это она. Когда появилась подобная возможность, я в нее вцепился.
Межсезонье было странным. Долгое ожидание того, как все в итоге обернется. Так что сосредоточился на тренировках и подготовке к началу чемпионата», – заключил ветеран.
Кто лучший американский игрок в НБА?952 голоса
Карри
Эдвардс
Брансон
Ленард
Дэвис
Джеймс
Каннингем
Дюрэнт
Янг
Уильямс
Митчелл
Мобли
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости