Тайлер Хирро: «Собираюсь быстрее всех в истории вернуться после операции на лодыжке»
Защитник «Майами» хочет восстановиться как можно быстрее.
«Я смотрю на некоторые даты матчей… Собираюсь вернуться после операции на лодыжке быстрее всех в истории.
На данный момент рассчитываю примерно на 5-ю игру сезона, но посмотрим», – сказал Хирро.
25-летний защитник был вынужден пойти на хирургическое вмешательство из-за защемления в левом голеностопе после длительных попыток обойтись без операции.
Хирро набирал 24,2 очка, 5,2 подбора и 5,5 передачи в прошедшем сезоне, реализуя 37,6% трехочковых. Защитник впервые попал на Матч всех звезд.
Кто лучший американский игрок в НБА?1717 голосов
Карри
Эдвардс
Брансон
Ленард
Дэвис
Джеймс
Каннингем
Дюрэнт
Янг
Уильямс
Митчелл
Мобли
Кто-то другой
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница SiriusXM NBA Radio в соцсети X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости