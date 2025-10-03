Тайлер Хирро: «Собираюсь быстрее всех в истории вернуться после операции на лодыжке»

Защитник «Майами» хочет восстановиться как можно быстрее.

«Я смотрю на некоторые даты матчей… Собираюсь вернуться после операции на лодыжке быстрее всех в истории.

На данный момент рассчитываю примерно на 5-ю игру сезона, но посмотрим», – сказал Хирро.

25-летний защитник был вынужден пойти на хирургическое вмешательство из-за защемления в левом голеностопе после длительных попыток обойтись без операции.

Хирро набирал 24,2 очка, 5,2 подбора и 5,5 передачи в прошедшем сезоне, реализуя 37,6% трехочковых. Защитник впервые попал на Матч всех звезд.