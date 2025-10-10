1

НБА считает предложенную Евролигой модель взаимоотношений нежизнеспособной

Евролига не нашла точек соприкосновения с НБА и ФИБА.

Главная европейская лига выпустила пресс-релиз, обозначив принципы, на которых готова строить сотрудничество с американцами по их проекту.

По сообщению репортера Алессандро Магги, НБА посчитала предложенную европейцами модель нежизнеспособной.

НБА строит свое предложение на готовности принять клубы Евролиги в свою будущую экосистему в качестве постоянных членов или через квалификацию в Лиге чемпионов.

Новый турнир планируется запустить в 2027 году.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Алессандро Луиджи Магги
