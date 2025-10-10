«Центр принятия решений должен оставаться в Европе». Евролига выпустила пресс-релиз по ходу переговоров с НБА

Евролига прокомментировала европейский проект НБА.

Руководство встретилось с представителями НБА и ФИБА в Женеве 8 октября. Евролига сообщает, что ее предложения по сотрудничеству не вызвали значимой реакции у других сторон, но благодарит за сохранение диалога.

Евролига выдвигает следующие 4 ключевых принципа возможного партнерства :