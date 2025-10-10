  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «Центр принятия решений должен оставаться в Европе». Евролига выпустила пресс-релиз по ходу переговоров с НБА
3

«Центр принятия решений должен оставаться в Европе». Евролига выпустила пресс-релиз по ходу переговоров с НБА

Евролига прокомментировала европейский проект НБА.

Руководство встретилось с представителями НБА и ФИБА в Женеве 8 октября. Евролига сообщает, что ее предложения по сотрудничеству не вызвали значимой реакции у других сторон, но благодарит за сохранение диалога.

Евролига выдвигает следующие 4 ключевых принципа возможного партнерства:

  • Разделение доходов: сотрудничество должно быть выгодным для всех европейских представителей и европейского баскетбола в целом, не оставляя за бортом ключевых основателей современной клубной культуры.

  • Культурная целостность: традиции, фанатская база и идентичность европейского баскетбола должны оставаться под защитой.

  • Конкурентность: высокий соревновательный уровень должен оставаться неизменным.

  • Европейское управление: центр принятия решений должен оставаться в Европе, чтобы в первую очередь преследовать интересы европейского баскетбола.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт Евролиги
logoНБА
logoФИБА
Лига Европы под эгидой НБА
logoЕвролига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Европарламент высказался в защиту европейского спорта и выразил обеспокоенность влиянием иностранного капитала
58 октября, 07:40
Акционеры Евролиги встретились в Барселоне. Обсуждался план НБА создать филиал в Европе уже в 2027 году
107 октября, 07:04
Джордж Айвазоглу о Лиге Европы под эгидой НБА: «Самый ранний старт – октябрь 2027 года. Хотим, чтобы оставалось место для сказок вроде «Лестера», выигравшего АПЛ»
85 октября, 15:31
Главные новости
Брат Тима Данкана снял документальный фильм о легендарном игроке «Сперс»
15 минут назадФото
«Дубай» официально объявил о подписании Тэрена Армстронга
44 минуты назадФото
Андреа Тринкьери может заменить Паоло Гальбьяти в должности главного тренера «Басконии»
250 минут назад
Яо Мин, Шакил О’Нил, Дуэйн Уэйд и Винс Картер посетили предсезонный матч НБА в Макао
сегодня, 13:39Видео
Андрей Мартюк: «Казанцы задали нам правильный курс движения. Есть должок за поражение от ЦСКА в финале Суперкубка»
сегодня, 13:30
Бывший ассистент Чонси Биллапса Марк Тиндейл присоединился к тренерскому штабу «Никс»
сегодня, 13:08
Евролига. «Фенербахче» примет «Црвену Звезду», «Жальгирис» сыграет с «Баварией» и другие матчи
сегодня, 12:31
Эван Фурнье пропустит матч с «Дубаем»
сегодня, 12:30
Данк Виктора Оладипо и попадание из-за щита Кэйсона Уоллеса стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 12:13Видео
«Я буквально не слышал своего товарища по команде рядом со мной». Лука Дончич назвал болельщиков «Панатинаикоса» самыми жесткими
сегодня, 12:02
Ко всем новостям
Последние новости
Кеннет Фарид продолжит карьеру на Тайване
28 минут назад
Джо Инглс пропустит минимум неделю из-за травмы паха
сегодня, 13:00
Чемпионат Турции. «Бешикташ» примет «Бююкчекмедже»
сегодня, 12:32
Чемпионат Франции. «Лимож» встретится с «Нантером»
сегодня, 12:32
Президент «Галатасарая»: «Мы получили приглашение в Лигу Европы под эгидой НБА»
сегодня, 11:38
Богдан Богданович не смог доиграть матч против «Гуанчжоу» из-за травмы спины
1сегодня, 10:56
«Ногами работай, мужик!» Энтони Эдвардс пытался помочь болельщику «Никс» в конкурсе трехочковых, тот попал 0 из 18
3сегодня, 08:34Видео
«Это означает «доброе утро». Лука Дончич выругался на словенском, попробовав острый соус Da Bomb
5сегодня, 06:21Видео
НБА. Предсезонные матчи. «Милуоки» победил «Детройт», «Нью-Йорк» одолел «Миннесоту» в овертайме и другие результаты
7сегодня, 05:24
Джош Гидди заткнул сирену дальним попаданием
сегодня, 05:13Видео