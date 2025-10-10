«Центр принятия решений должен оставаться в Европе». Евролига выпустила пресс-релиз по ходу переговоров с НБА
Руководство встретилось с представителями НБА и ФИБА в Женеве 8 октября. Евролига сообщает, что ее предложения по сотрудничеству не вызвали значимой реакции у других сторон, но благодарит за сохранение диалога.
Евролига выдвигает следующие 4 ключевых принципа возможного партнерства:
Разделение доходов: сотрудничество должно быть выгодным для всех европейских представителей и европейского баскетбола в целом, не оставляя за бортом ключевых основателей современной клубной культуры.
Культурная целостность: традиции, фанатская база и идентичность европейского баскетбола должны оставаться под защитой.
Конкурентность: высокий соревновательный уровень должен оставаться неизменным.
Европейское управление: центр принятия решений должен оставаться в Европе, чтобы в первую очередь преследовать интересы европейского баскетбола.