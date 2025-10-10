Эван Фурнье пропустит матч с «Дубаем»
Французский форвард «Олимпиакоса» не сможет помочь команде.
Фурнье страдает от воспаления и боли в левой стопе, из-за которых на этой неделе он тренировался только индивидуально.
32-летний баскетболист не примет участия в сегодняшнем матче Евролиги против «Дубая», который начнется в 21.15 по московскому времени.
В двух прошедших турах главного европейского клубного турнира Фурнье набирал в среднем 12 очков. «Олимпиакос» имеет результат 1-1.
Кроме Фурнье, в списке травмированных команды Георгиоса Барцокаса значатся Томас Уолкап, Кинан Эванс, Мустафа Фалль и Шакил Маккиссик.
Со своей стороны, «Дубай» из-за травм, вероятно, не сможет рассчитывать на Данило Анджушича, Алексу Аврамовича, Муаммаду Жете, Нэйта Мэйсона и Джанана Мусу.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Eurohoops
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости