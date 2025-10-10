0

Эван Фурнье пропустит матч с «Дубаем»

Французский форвард «Олимпиакоса» не сможет помочь команде.

Фурнье страдает от воспаления и боли в левой стопе, из-за которых на этой неделе он тренировался только индивидуально.

32-летний баскетболист не примет участия в сегодняшнем матче Евролиги против «Дубая», который начнется в 21.15 по московскому времени.

В двух прошедших турах главного европейского клубного турнира Фурнье набирал в среднем 12 очков. «Олимпиакос» имеет результат 1-1.

Кроме Фурнье, в списке травмированных команды Георгиоса Барцокаса значатся Томас Уолкап, Кинан Эванс, Мустафа Фалль и Шакил Маккиссик.

Со своей стороны, «Дубай» из-за травм, вероятно, не сможет рассчитывать на Данило Анджушича, Алексу Аврамовича, Муаммаду Жете, Нэйта Мэйсона и Джанана Мусу.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Eurohoops
logoОлимпиакос
logoДубай
травмы
logoЕвролига
logoЭван Фурнье
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Евролига. «Фенербахче» примет «Црвену Звезду», «Жальгирис» сыграет с «Баварией» и другие матчи
38 минут назад
Разыгрывающий Томас Уолкап выбыл из состава «Олимпиакоса» на 3 недели из-за ушиба
вчера, 10:05
Эван Фурнье: «Хочу завершить карьеру в «Олимпиакосе»
8 октября, 09:59
Главные новости
Евролига. «Фенербахче» примет «Црвену Звезду», «Жальгирис» сыграет с «Баварией» и другие матчи
38 минут назад
Данк Виктора Оладипо и попадание из-за щита Кэйсона Уоллеса стали лучшими моментами игрового дня НБА
56 минут назадВидео
«Я буквально не слышал своего товарища по команде рядом со мной». Лука Дончич назвал болельщиков «Панатинаикоса» самыми жесткими
сегодня, 12:02
НБА. Предсезонные матчи. «Бруклин» играет с «Финиксом», «Сан-Антонио» встретится с «Ютой» и другие матчи
5сегодня, 12:00Live
Егор Дёмин приступил к контактным тренировкам, россиянин пропустит матч с «Финиксом»
сегодня, 11:16Фото
Дэнни Грин: «Наггетс» планировали вообще не выпускать Уэстбрука»
6сегодня, 10:38
Президент «Басконии» не пускал арбитров в их раздевалку в перерыве матча с «Панатинаикосом»
сегодня, 09:29
Пол Пирс об аресте: «Я стар, я устал, и я уснул»
5сегодня, 09:11
Зайон Уильямсон о «Новом Орлеане»: «Независимо от того, что говорят люди, это мой дом, моя крепость»
сегодня, 08:49
Джонатан Куминга: «Предпочитаю не спрашивать о своей роли в «Голден Стэйт», потому что мне никто ничего не объяснит. И ладно»
30сегодня, 08:15
Ко всем новостям
Последние новости
Джо Инглс пропустит минимум неделю из-за травмы паха
9 минут назад
Чемпионат Турции. «Бешикташ» примет «Бююкчекмедже»
37 минут назад
Чемпионат Франции. «Лимож» встретится с «Нантером»
37 минут назад
Президент «Галатасарая»: «Мы получили приглашение в Лигу Европы под эгидой НБА»
сегодня, 11:38
Богдан Богданович не смог доиграть матч против «Гуанчжоу» из-за травмы спины
1сегодня, 10:56
«Ногами работай, мужик!» Энтони Эдвардс пытался помочь болельщику «Никс» в конкурсе трехочковых, тот попал 0 из 18
3сегодня, 08:34Видео
«Это означает «доброе утро». Лука Дончич выругался на словенском, попробовав острый соус Da Bomb
5сегодня, 06:21Видео
НБА. Предсезонные матчи. «Милуоки» победил «Детройт», «Нью-Йорк» одолел «Миннесоту» в овертайме и другие результаты
7сегодня, 05:24
Джош Гидди заткнул сирену дальним попаданием
сегодня, 05:13Видео
Девин Букер: «Лето выдалось слишком долгим. На мне сейчас лежит большая ответственность»
сегодня, 02:04