Эван Фурнье: «Хочу завершить карьеру в «Олимпиакосе»

Эван Фурнье рассказал об адаптации в греческом клубе.

Французский защитник целенаправленно стремился в «Олимпиакос» после решения об уходе из НБА.

«Очень хорошо себя здесь чувствую. Полностью освоился, переход прошел успешно. Все случилось очень быстро.

В начале было странновато. Строил карьеру в одном месте 12 лет, а потом начал с нуля в 32. Но теперь чувствую себя здорово, хочу завершить здесь свою карьеру. Не знаю, что будет дальше, но такова моя цель.

В любом случае нельзя уходить, пока не будет достигнута главная задача – титул Евролиги», – заключил баскетболист.