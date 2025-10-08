Эван Фурнье: «Хочу завершить карьеру в «Олимпиакосе»
Эван Фурнье рассказал об адаптации в греческом клубе.
Французский защитник целенаправленно стремился в «Олимпиакос» после решения об уходе из НБА.
«Очень хорошо себя здесь чувствую. Полностью освоился, переход прошел успешно. Все случилось очень быстро.
В начале было странновато. Строил карьеру в одном месте 12 лет, а потом начал с нуля в 32. Но теперь чувствую себя здорово, хочу завершить здесь свою карьеру. Не знаю, что будет дальше, но такова моя цель.
В любом случае нельзя уходить, пока не будет достигнута главная задача – титул Евролиги», – заключил баскетболист.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: TV Monaco
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости