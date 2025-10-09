0

Разыгрывающий Томас Уолкап выбыл из состава «Олимпиакоса» на 3 недели из-за ушиба

Томас Уолкап пропустит минимум 3 недели.

Защитник получил серьезный ушиб с гематомой. Травма не связана с предыдущими проблемами 32-летнего баскетболиста со спиной.

Уолкап успел отыграть 2 матча в Евролиге (4,5 очка, 5 передач, 3 подбора и 1,5 перехвата в среднем) и 1 – в чемпионате Греции.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Михалиса Стефану
