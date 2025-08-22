  • Спортс
  • «Он бы убил его, если бы мы не вмешались». Пол Пирс рассказал, как Кевин Гарнетт хотел убить Кендрика Перкинса
«Он бы убил его, если бы мы не вмешались». Пол Пирс рассказал, как Кевин Гарнетт хотел убить Кендрика Перкинса

Пол Пирс рассказал, как Кевин Гарнетт хотел убить Кендрика Перкинса в самолете.

«Мы летели в самолете, у нас было командное совещание. В том сезоне Кевин Гарнетт получил травму. Это был сезон после того, как мы выиграли чемпионат. В какой-то момент между старшими и молодыми игроками возникло разногласие. Я помню, как Перк что-то сказал, что моментально вызвало ярость у Гарнетта.

Кевин пошел на Перка и хотел ударить его. Я думал, что он убьет Перка, буквально лишит его жизни. Я видел это в его глазах, и это был самый напряженный момент. Нам пришлось встать между ними. Я никогда не видел такого взгляда. Я думал, что он действительно собирается убить Перка голыми руками. Он бы убил его, если бы мы не вмешались», – рассказал чемпион НБА 2008 года в составе «Бостона».

Какой бросок для вас важнейший в XXI веке?3239 голосов
Рэя АлленаРэй Аллен
Кавая ЛенардаКавай Ленард
Кайри ИрвингаКайри Ирвинг
Дерека ФишераДерек Фишер
Какой-то другойКевин Дюрэнт
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Games With Names
logoПол Пирс
logoНБА
logoКевин Гарнетт
logoБостон
logoКендрик Перкинс
