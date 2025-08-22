«Он бы убил его, если бы мы не вмешались». Пол Пирс рассказал, как Кевин Гарнетт хотел убить Кендрика Перкинса

Пол Пирс рассказал, как Кевин Гарнетт хотел убить Кендрика Перкинса в самолете.

«Мы летели в самолете, у нас было командное совещание. В том сезоне Кевин Гарнетт получил травму. Это был сезон после того, как мы выиграли чемпионат. В какой-то момент между старшими и молодыми игроками возникло разногласие. Я помню, как Перк что-то сказал, что моментально вызвало ярость у Гарнетта.

Кевин пошел на Перка и хотел ударить его. Я думал, что он убьет Перка, буквально лишит его жизни. Я видел это в его глазах, и это был самый напряженный момент. Нам пришлось встать между ними. Я никогда не видел такого взгляда. Я думал, что он действительно собирается убить Перка голыми руками. Он бы убил его, если бы мы не вмешались», – рассказал чемпион НБА 2008 года в составе «Бостона ».