Пол Пирс арестован по подозрению в вождении в нетрезвом виде

Экс-звезда НБА уснул за рулем.

Как сообщает дорожный патруль Калифорнии (CHP), легендарный игрок «Бостона» Пол Пирс был арестован во вторник.

Пирс был обнаружен спящим за рулем своего внедорожника Range Rover, который находился посреди дорожного движения на автостраде 101 в долине Сан-Фернандо.

Ранее движение на этом участке было перекрыто для расследования другого дорожного инцидента, и автомобиль Пирса был замечен после их открытия.

При контакте с баскетболистом офицеры «заметили признаки алкогольного опьянения» и провели расследование на предмет вождения в нетрезвом виде.

«Пирс был арестован по подозрению в вождении в состоянии алкогольного опьянения, что является нарушением раздела 23152(a) кодекса транспортных средств Калифорнии, и доставлен в офис дорожного патруля в центральной части Лос-Анджелеса», – отмечается в заявлении CHP.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: TMZ
