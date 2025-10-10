Билл Симмонс: «У Янниса 8-8 в сериях плей-офф. Это начинает его по-настоящему доставать»

Билл Симмонс отреагировал на важное высказывание Янниса Адетокумбо.

Многолетний лидер «Бакс» дал понять , что может всерьез задуматься о смене команды, если по ходу сезона у нее снова возникнут проблемы.

«У Янниса всего восемь побед в сериях плей-офф. Давайте сравним: у Леброна 41 победа в сериях плей-офф. У Тима Данкана – 35. У Кобе – 33. У Шака – 32. У Дюрэнта – 22. У Кавая – 19. У Джейсона Тейтума 15 побед и 7 поражений в сериях плей-офф. У Йокича – 10. А Яннис? У него 8 побед и 8 поражений.

Как мне кажется, он смотрит на все это примерно так: «Мне это надоело. Я просто хочу быть в плей-офф. Просто хочу продолжать играть в баскетбол после 30 апреля». Кажется, это начинает его по-настоящему доставать.

Он оценивает «Милуоки », смотрит на окружающую обстановку и думает: «После этого сезона я стану на год старше, последние три года ничего не менялось». Я даже думаю, что для него сейчас важна не столько гонка за чемпионским перстнем, сколько просто участие в значимых баскетбольных матчах в апреле, мае и июне», – считает известный журналист.