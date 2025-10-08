  • Спортс
  • Яннис Адетокумбо: «Я сосредоточен и готов вести «Бакс», но если через шесть-семь месяцев решу иначе, это тоже нормально»
3

Яннис Адетокумбо: «Я сосредоточен и готов вести «Бакс», но если через шесть-семь месяцев решу иначе, это тоже нормально»

Яннис Адетокумбо признался, что сезон будет сложным, но он готов вести команду.

«Много раз говорил: хочу быть в ситуации, где я могу побеждать, и сейчас я здесь. Верю в эту команду, верю в своих партнеров. Я здесь, чтобы вести эту команду так далеко, как мы сможем дойти, и это определенно будет сложно.

Я нашу майку этой команды, а остальное не имеет значения. Но, если через шесть-семь месяцев я передумаю, думаю, что это тоже нормально. Все мы люди и имеем право принимать любые решения. Но сейчас я сконцентрирован на этой команде», – заявил звездный форвард «Милуоки».

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница журналиста Эрика Нема в соцсети X
