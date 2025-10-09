Док Риверс: «Джон Хорст 11 лет принимает звонки по Яннису Адетокумбо и говорит «нет»

Док Риверс прокомментировал очередную серию слухов об уходе своей звезды.

Шэмс Чарания описал переговоры о возможном обмене Янниса Адетокумбо в «Нью-Йорк» летом.

«Еще один. Невероятно.

Трудно игнорировать все это. Что еще можно сказать? Сколько раз можно повторять? Тренирую 26-27 лет и точно знаю, что все 30 команд звонят в каждую другую и спрашивают: «Не хотите ли вы обменять Криса Пола?»

Отвечаешь, что нет. Это не разговор об обмене.

Когда я прочитал, что обсуждений было несколько, могу точно сказать, что этого не было. Это одна и та же беседа, когда одна команда звонит, а Джон Хорст (генменеджер) 11 лет говорит «нет». Не понимаю, почему это вдруг стало новостью.

Придумываешь историю и сам потом о ней информируешь», – заключил главный тренер «Бакс».