Брайан Уиндхорст: «Вся лига готовится к последнему сезону Янниса в «Милуоки»

По словам эксперта ESPN, в НБА уверены в скором уходе Янниса из «Бакс».

«Яннис только что дал вам ответ на этот вопрос. Он сказал «шесть или семь месяцев» . Эта цифра не взята из воздуха. По сути, он сказал, что еще раз оценит ситуацию в конце сезона.

Вчера Яннис сказал то, что и должен был сказать. Док Риверс – тоже. Но ни один из них не стал отрицать возможность ухода.

Если бы он действительно хотел, чтобы его обменяли, то обратился бы к руководству «Бакс» где-то в июне, и явно бы дал понять, что хочет этого. Но всем в лиге уже понятно, что союз Янниса и «Милуоки» подходит к концу.

Могут ли «Бакс» удивить всех и показать хороший результат? Всякое может случиться, Восточная конференция не сама сильная, поэтому он и оставляет дверь открытой.

Но вся лига готовится к окончанию эры Янниса в «Милуоки ». Это не оскорбление – это просто реальность. И по его словам и действиям можно понять, что где-то в глубине души он тоже об этом думает», – сказал Уиндхорст.