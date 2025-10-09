3

Брайан Уиндхорст: «Вся лига готовится к последнему сезону Янниса в «Милуоки»

По словам эксперта ESPN, в НБА уверены в скором уходе Янниса из «Бакс».

«Яннис только что дал вам ответ на этот вопрос. Он сказал «шесть или семь месяцев». Эта цифра не взята из воздуха. По сути, он сказал, что еще раз оценит ситуацию в конце сезона.

Вчера Яннис сказал то, что и должен был сказать. Док Риверс – тоже. Но ни один из них не стал отрицать возможность ухода.

Если бы он действительно хотел, чтобы его обменяли, то обратился бы к руководству «Бакс» где-то в июне, и явно бы дал понять, что хочет этого. Но всем в лиге уже понятно, что союз Янниса и «Милуоки» подходит к концу.

Могут ли «Бакс» удивить всех и показать хороший результат? Всякое может случиться, Восточная конференция не сама сильная, поэтому он и оставляет дверь открытой.

Но вся лига готовится к окончанию эры Янниса в «Милуоки». Это не оскорбление – это просто реальность. И по его словам и действиям можно понять, что где-то в глубине души он тоже об этом думает», – сказал Уиндхорст.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: First Take
logoЯннис Адетокумбо
logoМилуоки
logoНБА
Брайан Уиндхорст
