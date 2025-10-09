«Арис» проявляет интерес к Кристу Кумадже
Бывший центровой «Автодора» продолжает поиски клуба.
По информации инсайдера Маттео Андреани, к Кристу Кумадже проявляют интерес сразу несколько европейских команд, одной из которых является греческий «Арис».
Раннее Кумадже принимал участия в предсезонном лагере «Олимпиакоса», но в итоге клуб решил не подписывать контракт с 29-летним центровым.
Прошлый сезон баскетболист провел в составе китайского клуба «Шаньдун».
