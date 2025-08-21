0

Крист Кумадже примет участие в предсезонном лагере «Олимпиакоса»

«Олимпиакос» добавил Криста Кумадже в предсезонный состав.

Бывший центровой «Автодора» присоединился к предсезонному составу греческого клуба.

«Олимпиакос» остался без травмированного центрового Мустафы Фалля, а Никола Милутинов и Костас Адетокумбо находятся в своих национальных сборных.

29-летний центровой из Чада ростом 221 см хорошо известен болельщикам Евролиги по выступлениям за берлинскую «Альбу» с 2021 по 2024 год. За свою карьеру в Евролиге Кумадже сыграл в 89 матчах, набирая в среднем 5,7 очка, 4,6 подбора и 0,9 блок-шота.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Eurohoops
