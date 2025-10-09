  • Спортс
Хаким Оладжувон о работе с Виктором Вембаньямой: «Мы шли от концепции «большого защитника», а не просто «большого»

Хаким Оладжувон прокомментировал занятия с Виктором Вембаньямой.

«Он хотел понять, как использовать свои преимущества. Переводить их в возможности внутри, снаружи, в различных ситуациях, не теряя при этом лишней энергии.

Я понимал, насколько он уже мастеровит. Мы шли не от концепции «большого», а от «большого защитника».

Нужно вести не как «большой». Мы с ним большие защитники, которые могут играть на позициях с 1-й по 5-ю, со свободой созидания без расхода энергии, потому что в каждой игре у тебя преимущество перед всеми остальными.

Вы же знаете, как хорошо он уже может бросать? Представьте себе отработанные движения в завершении. Его крюк в прыжке невозможно отразить. Не заблокировать его джампшот», – заключил Оладжувон.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
