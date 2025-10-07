Йокич и Гилджес-Александер – главные фавориты на награду MVP следующего сезона НБА по версии букмекеров

Никола Йокич и Шэй Гилджес-Александер поборются за звание MVP в новом сезоне НБА, считают букмекеры.

Центровой «Денвера» стоит первым фаворитом в линии с коэффициентом 3.10. Разыгрывающий «Оклахомы» котируется вторым за 3.50. Остальные претенденты ощутимо отстают от них по котировкам.

Главные претенденты на награду MVP-2026 по версии букмекеров:

1. Никола Йокич («Денвер») – 3.10

2. Шэй Гилджес-Александер («Оклахома») – 3.50

3. Лука Дончич («Лейкерс») – 7.50

4. Яннис Адетокумбо («Милуоки») – 9.00

5. Энтони Эдвардс («Миннесота») – 13.00

6. Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио») – 15.00

Остальные – от 33.00

