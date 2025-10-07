Виктор Вембаньяма отметился эффектным блок-шотом в первом матче после возвращения. У француза 9+10+7 за 16 минут

Виктор Вембаньяма блеснул в «предсезонке».

Бигмен «Сан-Антонио » набрал 9 очков (3/3 с игры), 10 подборов, 7 передач и 3 блок-шота за 16 минут во встрече с «Гуанчжоу» (119:88).

Вембаньяма сыграл впервые после обнаружения тромба по ходу сезона-24/25. Француз стал автором эффектного блок-шота.