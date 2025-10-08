1

«Кливленд» заинтересован в подписании Малика Бизли

Малик Бизли может продолжить карьеру в «Кавальерс».

По информации инсайдера Шэмса Чарании, в связи с травмой Макса Струса «Кливленд» серьезно рассматривает вариант с подписанием Малика Бизли.

Для подписания контракта ему необходимо получить разрешение от НБА. 28-летний атакующий защитник все еще находится под расследованием лиги из-за подозрений в ставках, которое продолжается уже около месяца.

В прошлом сезоне Бизли выступал за «Детройт», сыграв 82 матча и набирая в среднем 16,3 очка, 2,6 подбора и 1,7 передачи за 28 минут на площадке.

