«Кливленд» заинтересован в подписании Малика Бизли
Малик Бизли может продолжить карьеру в «Кавальерс».
По информации инсайдера Шэмса Чарании, в связи с травмой Макса Струса «Кливленд» серьезно рассматривает вариант с подписанием Малика Бизли.
Для подписания контракта ему необходимо получить разрешение от НБА. 28-летний атакующий защитник все еще находится под расследованием лиги из-за подозрений в ставках, которое продолжается уже около месяца.
В прошлом сезоне Бизли выступал за «Детройт», сыграв 82 матча и набирая в среднем 16,3 очка, 2,6 подбора и 1,7 передачи за 28 минут на площадке.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: ESPN
