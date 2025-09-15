Малик Бизли заинтересован вернуться в «Детройт»

28-летний защитник не прочь снова сыграть за «Пистонс».

По данным издания Detroit Free Press, адвокат Бизли, Стив Хэйни, заявил, что его клиент открыт к возвращению, если для этого будет подходящая возможность.

«Я знаю, что Малик Бизли , если такая возможность представится, хотел бы рассмотреть вариант возвращения в «Детройт » в следующем сезоне», – сказал Хэйни.

Он добавил, что Бизли испытывает «большую симпатию к Детройту», но признал, что остаются вопросы по поводу зарплаты и того, как игрок впишется в команду.

28-летний защитник в настоящее время ожидает результатов расследования НБА , связанного с федеральным делом о незаконных ставках, которое было возбуждено ранее этим летом. Адвокаты игрока смогли получить от властей заверения в том, что защитник не является «целью» правоохранительных органов, но лига начала собственное расследование на предмет нарушения правил в соответствии с коллективным договором.