Макс Струс пропустит 3-4 месяца из-за перелома стопы

Макс Струс выбыл из строя на 3-4 месяца.

Форвард «Кливленда » Макс Струс перенес операцию по поводу перелома плюсневой кости левой стопы и пропустит примерно 3-4 месяца.

Игрок травмировался во время недавней межсезонной тренировки.

В прошлом сезоне Струс сыграл за «Кавальерс» 50 матчей, набирая в среднем 9,4 очка, 4,4 подбора и 3,2 передачи.