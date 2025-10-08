  • Спортс
Данило Галлинари: «Не планирую возвращаться в европейский баскетбол, но проект НБА в Европе может поменять расклад»

Данило Галлинари рассказал о своих планах на будущее.

«Как игрок, я вряд ли вернусь в НБА. Возможно, я рассмотрю вариант с Пуэрто-Рико. Стать тренером? Я оцениваю несколько вариантов.

Возвращение в европейский баскетбол исключено, но проект НБА в Европе может поменять расклад», – сказал 37-летний итальянец.

Прошлый сезон Данило Галлинари провел в пуэрториканском «Баямоне» и помог команде выиграть национальный чемпионат, выиграв награду MVP финала.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Corriere dela Sera
