Майлз Макбрайд: «Хочу остаться в «Никс» до конца карьеры»

Майлз Макбрайд выразил желание провести всю карьеру в «Нью-Йорке».

«Мне нравится быть здесь. Хочу остаться в «Никс» до конца карьеры. Не все в моих руках – поэтому просто буду продолжать работать, пока мне не скажут уходить.

Когда болельщики поддерживают тебя и в удачные, и в тяжелые времена – это многое значит. Играть в Мэдисон-сквер-гарден невероятное чувство. Это же Мекка баскетбола. Провести здесь последние несколько лет – потрясающе. Я люблю этих город, этот фанатов», – заявил 25-летний разыгрывающий «Никс».