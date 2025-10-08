Делон Райт и Джейлен Кларк досрочно закончили предсезонный матч после жесткого столкновения головами
Делон Райт получил травму.
Во второй четверти предсезонного матча между «Индианой» и «Миннесотой» защитник Джейлен Кларк («Тимбервулвз») попытался выхватить мяч у оппонента в рывке из слепой зоны, но врезался головой в его скулу.
Райт оказался на паркете в нокдауне с рассечением и покинул площадку. Кларк несоколько позже также завершил встречу из-за спазмов в шее.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети New York Basketball
