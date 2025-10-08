  • Спортс
  • Делон Райт и Джейлен Кларк досрочно закончили предсезонный матч после жесткого столкновения головами
Видео
0

Делон Райт и Джейлен Кларк досрочно закончили предсезонный матч после жесткого столкновения головами

Делон Райт получил травму.

Во второй четверти предсезонного матча между «Индианой» и «Миннесотой» защитник Джейлен Кларк («Тимбервулвз») попытался выхватить мяч у оппонента в рывке из слепой зоны, но врезался головой в его скулу.

Райт оказался на паркете в нокдауне с рассечением и покинул площадку. Кларк несоколько позже также завершил встречу из-за спазмов в шее.

Кто лучший американский игрок в НБА?4545 голосов
КарриСтефен Карри
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ЛенардКавай Ленард
ДэвисЭнтони Дэвис
ДжеймсЛеброн Джеймс
КаннингемКейд Каннингем
ДюрэнтКевин Дюрэнт
ЯнгТрэй Янг
УильямсДжейлен Уильямс
МитчеллДонован Митчелл
МоблиЭван Мобли
Кто-то другойДжейлен Браун
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети New York Basketball
Джейлен Кларк
logoДелон Райт
травмы
logoИндиана
logoМиннесота
logoНБА
logoБаскетбол - видео
