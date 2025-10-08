0

Крис Финч: «Джулиус Рэндл был немного не в форме»

Крис Финч прокомментировал состояние лидеров «Миннесоты».

Команда уступила «Индиане» в овертайме – 134:135.

Защитник Энтони Эдвардс набрал 17 очков (6 из 15 с игры, 1 из 5 из-за дуги) и 2 передачи за 19 минут.

На счету форварда Джулиуса Рэндла 14 очков (6 из 11 с игры), 4 подбора, 1 передача и 1 перехват за 18 минут.

«С учетом своего игрового времени они выглядели нормально. У Джулиуса были небольшие проблемы с завершением атак, немного не в форме в этом плане. У Энта были хорошие попытки, но мы упустили ряд возможностей, которые были прямо перед нами», – заключил главный тренер «Тимбервулвз».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Эндрю Дюковица
