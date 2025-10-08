Крис Финч: «Были излишне осторожными из-за скорости «Индианы». Надо прессинговать»
Крис Финч очертил проблему в защите против «Пэйсерс».
«Миннесота» уступила «Индиане» в предсезонной игре по итогам овертайма (134:135).
«Думаю, проблема частично состояла в прессинге на мяче. Мы были излишне осторожными из-за их скорости. И в итоге давали свободное пространство, чтобы разогнаться. Нужно было сразу встречать игрока с мячом», – признал главный тренер.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Эндрю Дюковица
