Крис Финч: «Были излишне осторожными из-за скорости «Индианы». Надо прессинговать»

Крис Финч очертил проблему в защите против «Пэйсерс».

«Миннесота» уступила «Индиане» в предсезонной игре по итогам овертайма (134:135).

«Думаю, проблема частично состояла в прессинге на мяче. Мы были излишне осторожными из-за их скорости. И в итоге давали свободное пространство, чтобы разогнаться. Нужно было сразу встречать игрока с мячом», – признал главный тренер.