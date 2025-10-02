Стив Керр: «Здорово иметь растягивающего центрового, тем более самого Эла Хорфорда»
Стив Керр порадовался подписанию Эла Хорфорда.
«Здорово иметь не просто растягивающего центрового, но самого Эла Хорфорда.
Он подбирает, защищается, пасует, у него высокий уровень интеллекта. Посмотрели на него сегодня, он здорово вписывается в команду, идеально подходит.
Может играть с Дрэймондом, растягивать пространство на «пятерке». Может выходить с Джексон-Дэвисом, Трэйс будет рваться к кольцу в этой связке «больших». Может быть единственным «большим», и у нас получится пятерка «файв-аут».
Универсальность Эла и его полезность в любой комбинации делают его незаменимым», – рассудил Керр.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
