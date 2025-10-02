Стив Керр: «Здорово иметь растягивающего центрового, тем более самого Эла Хорфорда»

Стив Керр порадовался подписанию Эла Хорфорда.

«Здорово иметь не просто растягивающего центрового, но самого Эла Хорфорда .

Он подбирает, защищается, пасует, у него высокий уровень интеллекта. Посмотрели на него сегодня, он здорово вписывается в команду, идеально подходит.

Может играть с Дрэймондом , растягивать пространство на «пятерке». Может выходить с Джексон-Дэвисом , Трэйс будет рваться к кольцу в этой связке «больших». Может быть единственным «большим», и у нас получится пятерка «файв-аут».

Универсальность Эла и его полезность в любой комбинации делают его незаменимым», – рассудил Керр .