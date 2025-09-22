  • Спортс
  Шейн Ларкин: «Яннис не зрелищный, Йокич тоже не особо броский, Шенгюн – комбинация стиля, зрелищности, таланта и интеллекта»
Шейн Ларкин: «Яннис не зрелищный, Йокич тоже не особо броский, Шенгюн – комбинация стиля, зрелищности, таланта и интеллекта»

Ларкин сравнил Шенгюна с двумя суперзвездами.

«Я считаю Алперена своего рода гибридом, который появляется не так уж часто. Нет ничего, что он не может делать на паркете. Он может вести мяч, отдавать передачи, бросать по кольцу, у него есть баскетбольный интеллект и зрелищность.

Знаете, Яннис не зрелищный; он просто настолько доминирует. Он просто прет через всех, но вы не назовете игру Янниса эффектной, с изюминкой.

Йокич очень фундаментален, у него супервысокий IQ, он отдает невероятные пасы, но его игру тоже не назовешь броской. 

Шенгюн – комбинация стиля, зрелищности, таланта, интеллекта – всего этого, да еще и в 23-летнем парне, который будет только продолжать расти и становиться лучше», – сказал Ларкин.

На Евробаскете-2025 Алперен Шенгюн набирал в среднем 21,6 очка, 10,1 подбора и 6,6 передачи за матч, а сборная Турции стала обладателем серебряных медалей, по пути обыграв Грецию с Яннисом Адетокумбо.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: HoopsHype
