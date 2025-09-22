Шейн Ларкин: «Яннис не зрелищный, Йокич тоже не особо броский, Шенгюн – комбинация стиля, зрелищности, таланта и интеллекта»
«Я считаю Алперена своего рода гибридом, который появляется не так уж часто. Нет ничего, что он не может делать на паркете. Он может вести мяч, отдавать передачи, бросать по кольцу, у него есть баскетбольный интеллект и зрелищность.
Знаете, Яннис не зрелищный; он просто настолько доминирует. Он просто прет через всех, но вы не назовете игру Янниса эффектной, с изюминкой.
Йокич очень фундаментален, у него супервысокий IQ, он отдает невероятные пасы, но его игру тоже не назовешь броской.
Шенгюн – комбинация стиля, зрелищности, таланта, интеллекта – всего этого, да еще и в 23-летнем парне, который будет только продолжать расти и становиться лучше», – сказал Ларкин.
На Евробаскете-2025 Алперен Шенгюн набирал в среднем 21,6 очка, 10,1 подбора и 6,6 передачи за матч, а сборная Турции стала обладателем серебряных медалей, по пути обыграв Грецию с Яннисом Адетокумбо.