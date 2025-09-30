  • Спортс
0

Кевин Дюрэнт: «Шенгюн – универсальный центровой, который при этом обращается с мячом как разыгрывающий»

Кевин Дюрэнт высоко оценил прогресс Алперена Шенгюна.

«Я играл с многими центровыми, которые отлично выполняли свою роль – защищались, играли спиной к кольцу, ставили хорошие заслоны, забивали сверху или блокировали броски.

Но Алпи [Алперен Шенгюн] способен почти на все это и даже больше, при этом он может вести мяч как разыгрывающий», – сказал 37-летний форвард «Хьюстона».

Дюрэнт также отметил, что следил за выступлением Шенгуна на Евробаскете-2025 во время межсезонья.

«Всегда полезно играть в таких условиях. Это сложный баскетбол, медленный темп, нужно больше играть в позиционном нападении. Все это делает тебя лучшим игроком», – заявил двухкратный чемпион НБА.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Eurohoops
logoХьюстон
logoКевин Дюрэнт
logoАлперен Шенгюн
logoНБА
