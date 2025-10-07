Никола Йокич отметился фирменной передачей во время предсезонной игры с «Торонто»

Никола Йокич продемонстрировал мастерство в «предсезонке».

Центровой «Денвера » исполнил красивую фирменную передачу поперек площадки, не глядя на адресата.

Во встрече с «Рэпторс» на счету серба 17 очков, 6 подборов и 5 передач.