Бросок Максвелла Льюиса за 0,5 секунды до конца принес «Тофашу» победу над «Фенербахче»
«Тофаш» обыграл действующих чемпионов – 80:78.
В матче первого тура чемпионата Турции между «Тофашем» и «Фенербахче» счет был равным за 0,5 секунды до конца четвертой четверти (78:78).
В последней атаке форварду Максвеллу Льюису удалось выловить передачу из-за боковой и вовремя переправить мяч в кольцо. Эти 2 очка стали единственными для Льюиса в матче.
Самым результативным игроком команды Эмила Райковича стал центровой Марек Блажевич – 21 очко (9 из 11 с игры).
Со стороны «Фенербахче» выделялся недавно присоединившийся к команде защитник Тэйлен Хортон-Такер: 24 очка (9 из 16 с игры), 4 подбора и 7 передач.
