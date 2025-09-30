Девин Букер – на 30-м месте в списке лучших игроков Евролиги сезона-2025/26 по версии Eurohoops

Eurohoops представил свою версию рейтинга лучших баскетболистов Евролиги.

В топ-30 списка вошли:

Кендрик Нанн («Панатинаикос») Саша Везенков («Олимпиакос») Ти Джей Шортс («Панатинаикос») Майк Джеймс («Монако») Уэйд Болдуин («Фенербахче») Эди Тавареш («Реал») Эван Фурнье («Олимпиакос») Никола Миротич («Монако») Шейн Ларкин («Анадолу Эфес») Факундо Кампаццо («Реал») Василие Мицич («Хапоэль Тель-Авив») Тэйлен Хортон-Такер («Фенербахче») Кевин Пантер («Барселона») Зак Ледэй («Милан») Тео Маледон («Реал») Ник Уайлер-Бэбб («Анадолу Эфес») Элайджа Брайант («Хапоэль Тель-Авив») Джабари Паркер («Партизан») Торнике Шенгелия («Барселона») Лонни Уокер («Маккаби Тель-Авив») Джанан Муса («Дубай») Джеди Осман («Панатинаикос») Марио Хезоня («Реал») Карсен Эдвардс («Виртус») Марко Гудурич («Милан») Карлик Джонс («Партизан») Хуан Эрнангомес («Панатинаикос») Чима Монеке («Црвена Звезда») Найджел Уильямс-Госс («Жальгирис») Девин Букер («Милан»)

Травмированные игроки, такие как Матиас Лессор и Венсан Пуарье, не были включены в рейтинг.