0

Тэйлен Хортон-Такер о Шарунасе Ясикявичюсе: «Он никому не позволяет халтурить»

Американский баскетболист поделился впечатлениями о главном тренере «Фенербахче».

«Я начал игру довольно медленно, просто старался избавиться от нервов и войти в ритм. Тренер доверился мне и выпустил во второй половине, это много для меня значит.

Он постоянно меня контролирует. Никому не позволяет халтурить. Когда тренер предъявляет высокие требования, ты начинаешь требовать больше и от себя. Именно поэтому я смог провести вторую половину матча намного лучше», – заявил Тэйлен Хортон-Такер.

24-летний баскетболист дебютировал в Евролиге в победном матче «Фенербахче» против «Парижа» (96:77). Хортон-Такер набрал 20 очков, 2 подбора и 2 передачи за 20 минут игрового времени.

Кто лучший американский игрок в НБА?1327 голосов
КарриСтефен Карри
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ЛенардКавай Ленард
ДэвисЭнтони Дэвис
ДжеймсЛеброн Джеймс
КаннингемКейд Каннингем
ДюрэнтКевин Дюрэнт
ЯнгТрэй Янг
УильямсДжейлен Уильямс
МитчеллДонован Митчелл
МоблиЭван Мобли
Кто-то другойДжейлен Браун
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Eurohoops
logoЕвролига
logoчемпионат Турции
logoФенербахче
logoТэйлен Хортон-Такер
logoШарунас Ясикявичюс
