0

Энтони Дэвис: «Купер Флэгг будет защищаться против Кевина Дюрэнта и Джимми Батлера»

Энтони Дэвис рассказал о своей роли лидера и ментора.

«Для меня ничего не менялось с момента перехода. Цель – титул. У нас отличная организация. Главная проблема – здоровье. Кроме этого все в порядке. Здесь хорошо.

Я уже брал титул с очень талантливой командой. В этом составе его тоже хватает. У нас много хороших игроков. Отличная глубина. 9-10 парней, которые действительно умеют играть в баскетбол.

В прошлом сезоне нам совсем не хватало персонала. Буквально. Теперь он есть и талантливый. На бумаге все отлично, осталось это реализовать.

От меня требуется повести всех за собой. Об этом Кидд и Нико Харрисон говорили мне все лето. Так что я много обменивался сообщениями с парнями, подталкивал их работать над готовностью.

Знаю, что команда привыкла идти за Кайри, но сейчас взял эту роль на себя с помощью Клэя Томпсона. Мы два из трех ветеранов. Кроме нас в команде молодые парни. Стараюсь передать им свои знания и нацелить на успех.

Купер Флэгг уже выглядит уверенно на площадке. Блокирует, выпрыгивает, подбирает. Защищается с 1-й по 5-ю позиции. Мы будем ставить его против лучших «вингов»: Кевина Дюрэнта, Джимми Батлера и других. И уже уверены, что у него все получится.

Присутствие ветеранов – его преимущество. У меня не было никого вроде меня, Клэя, Кайри и Калеба, с кем можно было бы поговорить», – заключил Дэвис.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Dallas Hoops Journal
logoКайри Ирвинг
logoКупер Флэгг
logoЭнтони Дэвис
logoДжейсон Кидд
Нико Харрисон
logoДаллас
logoНБА
