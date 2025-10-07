Купер Флэгг набрал 10 очков и 6 подборов за 14 минут в дебютном предсезонном матче
Первый номер драфта-2025 провел первую предсезонную игру в карьере.
Во встрече с «Оклахомой» форвард «Далласа» реализовал 3 из 6 бросков с игры, 2 из 3 трехочковых, 2 из 2 штрафных, набрав 10 очков за 14 минут на паркете.
Также Флэгг записал на свой счет 6 подборов, 3 передачи и 1 блок-шот.
«Мэверикс» разобрались с «Тандер» – 106:89.
