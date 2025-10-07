Карл-Энтони Таунс сбросил вес, готовясь исполнять роль тяжелого форварда

Таунс подготовился к переходу на другую позицию.

В прошлом сезоне звездный игрок «Никс» большую часть времени исполнял роль центрового. В 72 матчах регулярного чемпионата он набирал в среднем 24,4 очка, 12,8 подбора, 3,1 передачи, 1 перехват и 0,7 блок-шота.

Таунс сообщил, что в межсезонье он сбросил вес, так как в новом сезоне он будет чаще играть на позиции тяжелого форварда.

Ранее в своей карьере 29-летний баскетболист уже смещался на «четверку», когда к «Миннесоте», за которую тогда выступал Таунс , присоединился центровой Руди Гобер.