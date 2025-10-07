0

Карл-Энтони Таунс сбросил вес, готовясь исполнять роль тяжелого форварда

Таунс подготовился к переходу на другую позицию.

В прошлом сезоне звездный игрок «Никс» большую часть времени исполнял роль центрового. В 72 матчах регулярного чемпионата он набирал в среднем 24,4 очка, 12,8 подбора, 3,1 передачи, 1 перехват и 0,7 блок-шота.

Таунс сообщил, что в межсезонье он сбросил вес, так как в новом сезоне он будет чаще играть на позиции тяжелого форварда. 

Ранее в своей карьере 29-летний баскетболист уже смещался на «четверку», когда к «Миннесоте», за которую тогда выступал Таунс, присоединился центровой Руди Гобер.

Кто лучший американский игрок в НБА?3972 голоса
КарриСтефен Карри
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ЛенардКавай Ленард
ДэвисЭнтони Дэвис
ДжеймсЛеброн Джеймс
КаннингемКейд Каннингем
ДюрэнтКевин Дюрэнт
ЯнгТрэй Янг
УильямсДжейлен Уильямс
МитчеллДонован Митчелл
МоблиЭван Мобли
Кто-то другойДжейлен Браун
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница журналиста Стива Поппера в соцсети X
logoКарл-Энтони Таунс
logoНБА
logoНью-Йорк
