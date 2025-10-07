Карл-Энтони Таунс сбросил вес, готовясь исполнять роль тяжелого форварда
Таунс подготовился к переходу на другую позицию.
В прошлом сезоне звездный игрок «Никс» большую часть времени исполнял роль центрового. В 72 матчах регулярного чемпионата он набирал в среднем 24,4 очка, 12,8 подбора, 3,1 передачи, 1 перехват и 0,7 блок-шота.
Таунс сообщил, что в межсезонье он сбросил вес, так как в новом сезоне он будет чаще играть на позиции тяжелого форварда.
Ранее в своей карьере 29-летний баскетболист уже смещался на «четверку», когда к «Миннесоте», за которую тогда выступал Таунс, присоединился центровой Руди Гобер.
Кто лучший американский игрок в НБА?3972 голоса
Карри
Эдвардс
Брансон
Ленард
Дэвис
Джеймс
Каннингем
Дюрэнт
Янг
Уильямс
Митчелл
Мобли
Кто-то другой
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости