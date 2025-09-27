Фото
Карл-Энтони Таунс подколол Джейлена Брансона, отредактировав фотографию с медиа-дня

Центровой «Никс» использовал мастерство фотошопа против своего товарища.

В своих соцсетях Таунс выложил несколько фото с медиа-дня «Нью-Йорка».

На одном из них Брансон стоит между Ануноби и Таунсом, но его голова не достает даже до уровня плечей партнеров.

В реальности рост Брансона составляет 188 см, Ануноби – 201 см, а Таунса – 213 см.

Кого вы считаете лучшим игроком НБА прямо сейчас?2355 голосов
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Карла-Энтони Таунса
logoНью-Йорк
logoО Джи Ануноби
logoДжейлен Брансон
Баскетбол - фото
logoКарл-Энтони Таунс
logoНБА
